Результаты жеребьевки группового турнира ЛЧ – тяжелые соперники Динамо и Шахтера, Яремчук возвращается в Украину

Динамо попало в трудную группу E с Баварией, Барселоной и Бенфикой. В квартете есть два очевидных фаворита – Бавария и Барса без проблем должны преодолевать групповой этап Лиги чемпионов. Португальцы готовы воспользоваться осечкой кого-то из них, а вот шансы Динамо на выход в плей-офф оценены в мизерные 5%.

Шахтер во время жеребьевки был в третьей корзине, поэтому получил более простую группу D с Реалом, Интером и Шерифом. Проход Мадрида в 1/8 финала не поддается сомнениям, команда Юрия Вернидуба – явный аутсайдер, а Шахтер и Интер поборются за вторую путевку в плей-офф. "Горнякам" отводят 26,2%.

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Динамо напрямую попало в групповой раунд ЛЧ, став чемпионом Украины. Шахтер прошел два этапа квалификации, выбив Генк и Монако. Основная сетка Лиги чемпионов стартует 14 сентября.