"Ничья с Бенфикой – судя по тому, как складывался матч – скорее негативный результат для Динамо. Потому что забили гол в конце, VAR отменил его. Чего не хватило для победы? Мне кажется, везения. Игра была, моменты были, в обороне хорошо играли, даже гол забили.

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Настраивал ли нас как-то перед матчем с Баварией Суркис? Нет. Только после матча уже разборы были. До встречи только тренер настраивал. Бавария – хороший соперник. У нас не получилось выполнить все указания тренера, из-за этого так и проиграли. После поражения много было сказано. Луческу был недоволен. И руководство, и тренер, и все футболисты недовольны.

Сыграет ли на руку Динамо то, что Барселона сейчас не в лучшем состоянии? Каталонцы хоть в лучшем, хоть не в лучшем состоянии – очень хорошая команда. Думаю, будет очень интересный матч. Трудно будет в любом случае. Будем стараться победить", – сказал Антюх в программе "Футбольный формат".

Напомним, поединок между испанской и украинской командами состоится в среду, 20 октября. Начало встречи в 19:45.

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