Мирча Луческу определился со списком игроков, которые поехали на гостевой матч 3-го тура Лиги чемпионов против Барселоны.

Полный состав киевлян состоит из 24 футболистов, среди которых двое вратарей, сообщает пресс-служба клуба.

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Вратари: Бойко, Бущан.

Защитники: Сирота, Шабанов, Кендеора, Тымчик, Миколенко, Забарный.

Полузащитники: Буяльский, Гармаш, Вербич, Де Пена, Шепелев, Андриевский, Леднев, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Караваев, Витиньо, Антюх.

Нападающие: Рамирес, Шкурин, Супряга.

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Напомним, поединок Барселона – Динамо состоится в среду (20 октября), начало в 19:45. После двух туров каталонцы идут без очков, а команда Луческу добыла только одно.

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