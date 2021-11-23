Побоялись киевляне играть на победу против более слабых команд – придется выполнять еще более сложную задачу. Команда Нагельсманна, даже без 4-5 игроков основной обоймы, является однозначным лидером и фаворитом не только группы E, но и всего сезона ЛЧ. Где смотреть матч Динамо – Бавария онлайн? Игру в Украине показывает MEGOGO Футбол Первый, где в 18:45 начнет свою работу предматчевая студия. Также встречу можно посмотреть на Воля TV. Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Бавария на "Футбол 24", стартует в 19:45. Мюнхенцы все свои вопросы уже решили (для первого места хватит и ничьей), но после поражения от Аугсбурга очень хотят реабилитироваться. Команде Луческу нужно наконец-то набирать очки и забивать, чтобы побороться хотя бы за 3 место, дающее право выхода в Лигу Европы. Если сегодня проиграть, а Бенфика не уступит Барселоне, киевляне уже не смогут подняться с последней строчки.

Динамо – Бавария: анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов

После 5:0 в мюнхенском матче отчетных соперников Нагельсманн произвел 4 изменения. Вместо Зюле, Упамекано, Киммиха и Гнабри вышли Павар, 19-летний Ньянзу Куасси, Толиссо и Коман. А вот авторы или ассистенты всех 5 голов ныне в основе Баварии. У Динамо изменений столько же. Кендзера, Сирота, Буяльский и Шкурин заменили Тымчика, Шабанова, Андриевского и Гармаша. Определенным сюрпризом может быть разве что появление белорусского форварда Шкурина, выходившего только на домашнюю игру против Бенфики. На остальных же позициях все железно основные динамовцы, которые играют, если не донимают травмы либо дисквалификации. Отметим, что в резерве Баварии вдвое меньше игроков, чем у киевлян. Причем только 4 запасных гостей являются полевыми исполнителями.

Динамо: Бущан – Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Цыганков, Буяльский, Де Пена – Шкурин

Бавария: Нойер – Павар, Эрнандес, Куасси, Дэвис – Горетцка, Толиссо – Сане, Мюллер, Коман – Левандовски