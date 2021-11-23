Побоялися кияни грати на перемогу проти слабших команд – доведеться виконувати ще складніше завдання. Команда Нагельсманна навіть без 4-5 гравців основної обойми є однозначним лідером і фаворитом не тільки групи E, а й усього сезону ЛЧ. Де дивитися матч Динамо – Баварія онлайн? Гру в Україні показує MEGOGO Футбол Перший, де о 18:45 почне свою роботу передматчева студія. Також зустріч можна переглянути на Воля TV. Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Баварія на "Футбол 24", стартує о 19:45. Мюнхенці всі свої питання вже вирішили (для першого місця вистачить і нічиєї), але після поразки від Аугсбурга дуже хочуть реабілітуватися. Команді Луческу потрібно нарешті набирати очки і забивати, аби поборотися хоча б за 3 місце, яке дає право виходу в Лігу Європи. Якщо сьогодні програти, а Бенфіка не поступиться Барселоні, кияни вже не зможуть піднятися з останньої сходинки.

Динамо – Баварія: анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів

Динамо: Бущан – Кендзьора, Забарний, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Циганков, Буяльський, Де Пена – Шкурін

Баварія: Нойєр – Павар, Ернандес, Куассі, Девіс – Горетцка, Толіссо – Сане, Мюллер, Коман – Лєвандовскі