Стали известны дата и время проведения поединка, который будет домашним для подопечных Игоря Костюка.

Поединок 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА между Динамо и Спортингом сыграют в Киеве, сообщает официальный сайт украинского клуба.

Спортинг отказался лететь в Киев на матч Юношеской лиги УЕФА – Динамо предлагает два варианта проведения игры

Матч состоится 2 марта на стадионе Динамо им. В. Лобановского. Начало встречи в 17:00.

Напомним, ранее португальцы категорически отказывались лететь в столицу Украины, мотивируя свое решение угрозой полномасштабного вторжения России на территорию нашей страны. Представители лиссабонского клуба даже обратились в УЕФА с требованием провести встречу на нейтральной территории, подтвердив свою просьбу сопроводительными письмами от МИД Португалии и Посольства в Украине.

Отмечалось, что игра могла состояться на нейтральном поле – в Турции или на Кипре. Также место проведения поединка рассматривали Львов.

Динамо U-19 – в 1/8 Юношеской лиги УЕФА: Киев выбил чемпиона Испании, кипер "привез" гол, но стал героем серии пенальти