Стали відомі дата та час проведення поєдинку, який буде домашнім для підопічних Ігоря Костюка.

Поєдинок 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА між Динамо та Спортінгом пройде у Києві, повідомляє офіційний сайт українського клубу.

Спортінг відмовився летіти в Київ на матч Юнацької ліги УЄФА – Динамо пропонує два варіанти проведення гри

Матч відбудеться 2 березня на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського. Початок зустрічі о 17:00.

Нагадаємо, раніше португальці категорично відмовлялись летіти у столицю України, мотивуючи своє рішення загрозою повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої країни. Представники лісабонського клубу навіть звернулися в УЄФА з вимогою провести зустріч на нейтральній території, підтвердивши своє прохання супровідними листами від МЗС Португалії та Посольства в Україні.

Зазначалося, що гра могла відбутися на нейтральному полі – у Туреччині чи на Кіпрі. Також місцем проведення поєдинку розглядали Львів.

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