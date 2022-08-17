Динамо и Бенфика встречаются в первом поединке плей-офф квалификации ЛЧ 2022/23. Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Динамо Киев – Бенфика на "Футбол 24", стартовал в 22:00. Как и на предыдущих стадиях квалификации Лиги чемпионов, "бело-синие" принимают своего соперника в польской Лодзи. Это уже третий оппонент киевлян в квалификации – ранее Динамо прошло Фенербахче (2:1 по сумме двух матчей) и Штурм (3:1). Бенфика убедительно одолела датский Митьюлланд с общим счетом 7:2.

Динамо – Бенфика: онлайн-трансляция матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Уже на 9-й минуте Динамо пропустило. Правый защитник Жилберто мощно пробил в касание из-за пределов штрафной. Георгий Бущан спасти не смог – мяч задел Шепелева и влетел в ближний угол. Очень быстро Бенфика повела в счете.

Динамо – Бенфика: видео гола Жилберто

Еще в пеhвом тайме "орлы" удвоили свое преимущество. Киевляне сами себе "привезли" гол. Цыганков отдал назад на Попова, но сделал это очень неудачно. Давид Нерес подхватил мяч, не смог обыграть Дениса, однако Гонсалу Рамуш успел первым и пробил Бущана.

Динамо – Бенфика: видео гола Рамуша