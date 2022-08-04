"Штурм розпочав дуже швидко та намагався створити нам проблеми. Але нам вдалося вистояти перед їхнім пресингом і грати в футбол, контролюючи м'яч. Суперники оборонялися дуже добре та щільно, тож можу сказати, що матч був складним для нас. Проте він був важким також і для Штурма.

Вони перебувають у кращому ігровому ритмі, вже розпочали чемпіонат, а у нас виникли деякі проблеми перед поєдинком, коли Циганков повідомив, що відчув біль, і довелося його терміново замінити у стартовому складі. Загалом, вважаю, ми заслужили на цей гол, адже створили більше моментів. Водночас Штурм мав лише один-два шанси на початку гри.

Динамо – Штурм – 1:0 – відео гола і огляд матчу

Який із трьох єврокубкових матчів найкращий? Складно визначити, адже Фенербахче та Штурм відрізняються за стилем гри. Австрійці дуже добре фізично підготовлені, потужно розпочали матч. Вони зробили ставку на пресинг і довгі передачі, але після 10 хвилин гри ми зрозуміли, що відбувається на полі, та змогли впоратися з цим. Надалі Штурм відійшов в оборону на свою половину поля.

Чи був матч складним? На цьому рівні всі команди є сильними суперниками та добре готуються до ігор. Як я вже сказав, вважаю, ми заслуговували на сьогоднішній результат. Шкода, що не змогли забити другий м'яч. У нас були можливості для цього, проте ми не знайшли рішення для гольового завершення атак.

Хто вразив найбільше? Уся команда. Важливо те, як грає весь колектив. Адже сьогодні може добре проявити себе один гравець, а в наступному матчі – інший. Тому потрібно прагнути до організованої та дисциплінованої командної гри.

Не так просто контролювати гру в зустрічі з такою командою, як Штурм. Ми дивилися їхні матчі з Зальцбургом, Галатасараєм, Вольфсбергом, і повинні були знайти рішення, як протистояти пресингу", – цитує Луческу офіційний сайт Динамо.

Єдиний гол у зустрічі забив Олександр Караваєв, який відзначився переможним м'ячем у другому поєдинку ЛЧ поспіль. Саме він записав до свого активу і вирішальний гол у ворота Фенербахче в Стамбулі.

Матч-відповідь в Австрії відбудеться 9 серпня. Переможець двоматчевого протистояння, найімовірніше, зіграє з Бенфікою у битві за груповий турнір Ліги чемпіонів. Команда Романа Яремчука у першому поєдинку розгромила данський Мітьюлланд – 4:1.

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