Киевское Динамо не наводит ужас на европейские топ-клубы перед жеребьевкой ЛЧ.

Британское издание The Sun решило спрогнозировать лучшие и худшие результаты жеребьевки Лиги чемпионов для Челси, Ливерпуля, Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед.

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Во всех благоприятных вариантах групп для английских клубов фигурирует Динамо, которое The Sun считает самой слабой командой из третьей корзины. Стоит отметить, что киевляне еще не попали в эту корзину, все будет зависеть от результатов матчей плей-офф.

Напомним, церемония жеребьевки группового этапа ЛЧ состоится 26 августа, начало в 19:00 по киевскому времени.

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