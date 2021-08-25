Київське Динамо не наводить жах на європейські топ-клуби перед жеребкуванням ЛЧ.

Британське видання The Sun вирішило спрогнозувати найкращі та найгірші результати жеребкування Ліги чемпіонів для Челсі, Ліверпуля, Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед.

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У всіх найсприятливіших варіантах груп для англійських клубів фігурує Динамо, яке The Sun вважає найслабшою командою з третього кошика. Варто відзначити, що кияни ще не потрапили у цей кошик, все залежатиме від результатів матчів плей-офф.

Нагадаємо, церемонія жеребкування групового етапу ЛЧ відбудеться 26 серпня, початок о 19:00 за київським часом.

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