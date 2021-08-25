К футболу Шахтера под руководством Роберто Де Дзерби возникало немало вопросов, однако проблемы в игре легко списать на начало сезона и знакомство с новыми требованиями. Осечку с Александрией и невыразительные матчи в УПЛ можно было ожидать, однако в Лиге чемпионов "горняки" не имеют никаких поблажек – здесь уже нужно стиснуть зубы и прорываться в группу. Да, это трудно. Да, дончанам далеко до идеала, но от них сейчас и не требуют красивой игры в еврокубках. Пока важно просто пройти Монако.

Шахтер – Монако: прогноз на матч Лиги чемпионов

Первый экзамен на готовность к ЛЧ "оранжево-чёрные" сдали на четвёрку с минусом. Букмекеры не верили в Шахтер, выставляя чрезвычайно высокие коэффициенты на победу – а команда взяла и прибила Монако на его поле. И не просто прибила, а продемонстрировала чрезвычайно качественный зрелый футбол топ-уровня. "Горняки" классно выходили из-под агрессивного прессинга через розыгрыши в собственной штрафной и смещения Траоре в глубину, центрбеки грамотно продвигали мяч, фулбэки врывались с полуфлангов в чужую штрафную, а в обороне коллектив допускал лишь некритичные ошибки.

Шахтер – Монако: где смотреть матч Лиги чемпионов

Вице-чемпион Украины раскатывал комбинации в высоком темпе с нетривиальными решениями в завершающей фазе. Монако оказался не готов к такому футболу, за что и был наказан. Шахтер за первые 25 минут провел 4 удара поворотах (3 – в створ) и забил красивый гол на чистом индивидуальном мастерстве Педринью. Казалось, что соперник просто не соответствует уровню дончан.

К сожалению, такого сильного футбола хватило всего на 25 минут. Далее Монако начал накрывать "оранжево-чёрных" агрессивно, а те, в свою очередь, полностью потеряли инициативу. До перерыва украинская команда ещё держала хозяев на дистанции, однако во втором тайме подопечным Роберто Де Дзерби очень повезло – монегаски вели по ударам со счетом 7:1, 6 раз попав в створ и организовав ещё пару опасных атак без завершения. Тренерский штаб пытался выровнять матч, выпустив Алана Патрика и Степаненко, но изменить содержание игры не удалось. К счастью, Монако так и не забил.

Тем не менее, даже с такими проблемами Шахтер можно похвалить. Коллективу было трудно, но он не терял организации – особенно это было заметно при стандартах, которые давно стали главной уязвимостью "горняков". Футболисты редко фолили перед штрафной, а при угловых надёжно закрывали все зоны и всех футболистов. Как следствие, из 11 попыток монегаски выжали только три неострых удара, хотя в прошлом сезоне они были лучшими в Европе по реализации стандартов.

После матча Роберто Де Дзерби жаловался, что его подопечным не хватает функциональной готовности для того, чтобы на равных играть против Монако больше 25-30 минут. Всё же, речь идет о команде, которая била ПСЖ и Лион в чемпионате и отбирала очки у Лилля. Впрочем, на старте нынешнего сезона монегаски капитально проваливаются – коллектив Нико Ковача уже опустился в зону вылета, не выиграв ни одного из трёх матчей Лиги 1 против слабых соперников. Ничья с Нантом и поражения от Нанта и Лорьяна наложились на фиаско с Шахтером, поэтому сейчас хорватский наставник рискует креслом. Вылет из ЛЧ может стать последней каплей – в Монако тренеров меняют часто и быстро.

Переоценивать проблемы в лагере соперника тоже не стоит. Подопечные Нико Ковача выглядели целостным и довольно агрессивным коллективом, создав не менее пяти голевых моментов с позиционных атак, хотя этот компонент всегда считался слабым местом Монако. После пропущенного гола команда подняла интенсивность прессинга (он является лучшим во Франции) и перекусила центр поля, а дончане прижались к своей штрафной. С другой стороны, внутрь монегасков пускали редко – проблемы с продвижением мяча у них ощущаются, поэтому приходится компенсировать дальними ударами.

Их уверенно тащил Трубин, который ещё и в работе под прессингом помогал. Он заслуженно был признан лучшим игроком первого матча. К сожалению, в ответной встрече Анатолий не поможет из-за травма мениска – "горняки" потеряли свою звёздочку минимум на полтора месяца, хотя инсайдер Олег Ящук обещает возвращение уже через три недели. Так или иначе, сегодня в воротах выйдет Пятов – и это не тот случай, когда опыт дарит уверенность. В поединке с Черноморцем на выходных Андрей встал в рамку (впервые за 9 месяцев в УПЛ), пропустив гол с удара в ближний угол (его отменили из-за офсайда). Такая себе реклама.

Впрочем, у Пятова в Одессе среди партнёров были резервисты, а сегодня Шахтер выйдет в боевом составе. Вопросы есть только по Педринью, ведь он тренировался индивидуально, но похожая история была и перед первым матчем – тогда хавбкек вышел в основе и забил классный гол. Других проблем нет, поэтому сейчас "горнякам" важно собраться и взять своё. Нынешний Монако необходимо проходить.

Кадровая ситуация

Травмированные: Трубин, Бондарь Мораес – Павлович, Диатта, Манноне

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Шахтер – Монако

Шахтер: Пятов – Додо, Витао, Марлон, Матвиенко – Майкон, Антонио – Тете, Педринью, Соломон – Траоре

Монако: Маевски – Сидибе, Марипан, Бадьяшиль, Энрике – Тчуамени – Мартинш, Фолланд, Фофана, Головин – Бен-Еддер

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Перед первым матчем букмекеры не верили в Шахтер, но мы прогнозировали результативную ничью. Встреча на "Луи II" показала, что именно так поединок и должен был завершиться: дончане выдали сильный отрезок на старте и обнаружили проблемы под давлением, а монегаски продемонстрировали хороший пресинг при куче индивидуальных ошибок защитников. Моментов, конечно же, они создали больше, но большинство Трубин обязан был тащить. По количеству реально острых эпизодов в штрафной было примерное равенство.

Перед ответным матчем ничего принципиально не изменилось. Монако сегодня будет агрессивно накрывать Шахтер и много стрелять с дистанции, а Шахтер будет ставить на прогрессивную модель позиционных атак, пока будут силы – а дальше придётся закрыться. Как показал опыт предыдущих поединков, дончане могут ошибаться под давлением, но они не нервничают.

Явной уязвимостью кажется позиция голкипера – Трубин мог лично вытащить тяжёлую игру, а вот способен ли на это Пятов? Матч с Черноморцем не впечатлил, поэтому сегодня приходится ожидать гол в наши ворота. В конце концов, Монако заслужил его ещё дома, а в Харькове "горнякам" вряд ли будет легче. Впрочем, у монегасков тоже слабые вратари, а оборона подопечных Нико Ковача, при всей стройности системы, сильно страдает от индивидуальных ошибок – гол Педринью прекрасно это продемонстрировал. Именно поэтому не верится, что Шахтер покинет поле без забитых мячей.

Словом, баланс сил изменился некритично, поэтому и сегодня можно прогнозировать результативную ничью. Она полностью устраивает подопечных Роберто Де Дзерби. Дончане точно способны пройти Монако.

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