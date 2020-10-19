Матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между Динамо и Ювентусом станет первым во времена Мирчи Луческу, на который придут ультрас киевского клуба.

Ультрас киевлян в своем обращении на Facebook отметили, что на матче будут отсутствовать баннеры, растяжения и розы – главные атрибуты фанатов Динамо.

Динамо – Ювентус: предматчевая пресс-конференция Мирчи Луческу

Также болельщики "бело-синих" призывают не забывать защитные маски, и укололи Украинскую ассоциацию футбола, вспомнив резкую смену количества зрителей на трибунах в матче Украина – Испания.

Напомним, ультрас Динамо неоднократно устраивали акции протеста из-за назначения Мирчи Луческу на пост главного тренера киевлян. Матч против Ювентуса состоится уже завтра, начало в 19:55.

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