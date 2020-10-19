Матч Ліги чемпіонів між Динамо та Ювентусом стане першим за часів Мірчі Луческу у кріслі тренера киян, на який завітають ультрас "біло-синіх".

Ультрас киян у своєму зверненні на Facebook зазначили, що на матчі будуть відсутні банери, розтяги та рози – головні атрибути фанатів Динамо.

Динамо – Ювентус: передматчева прес-конференція Мірчі Луческу

Також вболівальники "біло-синіх" закликають не забувати захисні маски, і "підкололи" Українську асоціацію футболу, пригадавши різку зміну кількості глядачів на трибунах у матчі Україна – Іспанія.

Нагадаємо, ультрас Динамо неодноразово влаштовували акції протесту через призначення Мірчі Луческу на посаду головного тренера киян. Матч проти Ювентуса відбудеться вже завтра, початок о 19:55.

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