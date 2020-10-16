"Старая Синьора" решила не проводить тренировку на НСК Олимпийский в преддверии поединка ЛЧ.

Как известно, Динамо в первом туре текущего сезона Лиги чемпионов сыграет с Ювентусом в Киеве уже во вторник, 20 октября. Начало в 19:55.

Динамо может подписать защитника из Австралии – он приедет на просмотр и получил рекомендации от экс-игрока киевлян

Как информирует официальный сайт "бело-синих", тренировка подопечных Андреа Пирло в Киеве на НСК Олимпийский не запланирована. Причины такого решения не сообщаются. Зато известно, что 19-го октября – за день до матча – запланировано занятие Динамо и предматчевая пресс-конференция обоих наставников.

К слову, киевляне в группе G Лиги чемпионов сыграют с Ювентусом, Барселоной и Ференцварошем.

Динамо – Ювентус: прогноз на матч Лиги чемпионов