Динамо – Ювентус: туринцы не будут тренироваться в Киеве перед матчем Лиги чемпионов
"Старая Синьора" решила не проводить тренировку на НСК Олимпийский в преддверии поединка ЛЧ.
Как известно, Динамо в первом туре текущего сезона Лиги чемпионов сыграет с Ювентусом в Киеве уже во вторник, 20 октября. Начало в 19:55.
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Как информирует официальный сайт "бело-синих", тренировка подопечных Андреа Пирло в Киеве на НСК Олимпийский не запланирована. Причины такого решения не сообщаются. Зато известно, что 19-го октября – за день до матча – запланировано занятие Динамо и предматчевая пресс-конференция обоих наставников.
К слову, киевляне в группе G Лиги чемпионов сыграют с Ювентусом, Барселоной и Ференцварошем.