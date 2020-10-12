"Сейчас власть решает, будет ли введен карантин. Столь жесткий, что не позволит матч Динамо – Ювентус провести со зрителями.

Динамо позволили провести матч против Ювентуса со зрителями – киевляне уже анонсировали продажу билетов на ЛЧ

Вполне возможно, что поединок пройдет без болельщиков. Буквально сегодня или завтра у нас будет информация. Хочется, чтобы были зрители, но есть большая вероятность, что их не будет", – заявил журналист в своей программе Цыганык Live.

Напомним, первый матч группового этапа ЛЧ между Динамо и Ювентусом состоится 20 октября на НСК Олимпийский. УЕФА разрешил заполнять трибуны на 30%, но это должны также согласовать местные власти.

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