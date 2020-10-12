Динамо – Ювентус: матч Лиги чемпионов может состояться без зрителей
Журналист Игорь Цыганык сообщил тревожные новости для фанатов киевского клуба.
"Сейчас власть решает, будет ли введен карантин. Столь жесткий, что не позволит матч Динамо – Ювентус провести со зрителями.
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Вполне возможно, что поединок пройдет без болельщиков. Буквально сегодня или завтра у нас будет информация. Хочется, чтобы были зрители, но есть большая вероятность, что их не будет", – заявил журналист в своей программе Цыганык Live.
Напомним, первый матч группового этапа ЛЧ между Динамо и Ювентусом состоится 20 октября на НСК Олимпийский. УЕФА разрешил заполнять трибуны на 30%, но это должны также согласовать местные власти.
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