Статистический портал Instat Index подвел итоги матча между Динамо и Ювентусом и определил самых эффективных футболистов.

Сергей Сидорчук стал лучшим игроком поединка в составе "бело-синих". Он сумел набрать 296 баллов, что стало самым высоким результатом в команде Луческу.

Сидорчук не совсем согласен со счетом матча между Динамо и Ювентусом

Во время встречи с туринцами на НСК Олимпийский капитан киевлян выиграл шесть единоборств, совершил 16 отборов, перехватов и подборов. В топ-3 футболистов Динамо также вошли Виталий Миколенко (284 балла) и Николай Шапаренко (278 баллов). Лучшим игроком поединка стал полузащитник Ювентуса Хуан Куадрадо (365 баллов), сообщает Команда 1.

Заметим, "Старая синьора" победила Динамо со счетом 2:0 в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. В следующую среду, 28 октября, на киевлян ожидает противостояние с Ференцварошем, на Ювентус – с Барселоной.

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