"Мы проиграли игру – какой смысл говорить о сильных и слабых сторонах соперника? Какая теперь разница, что нам говорил тренер? Динамо сильнее нас, и это все.

Динамо – Гент – 3:0 – видео голов и обзор матча

Они прекрасно выбегали в контратаки, а мы своими моментами не воспользовались. Слишком легко пропустили два мяча, а сами не забили. Трудно принять такой результат, ведь это был ключевой матч для нас в Лиге чемпионов", – сказал Нгаду-Нгаджи в послематчевом комментарии.

Напомним, Динамо, уверенно одолев Гент в ответном матче плеф-офф Лиги чемпионов (3:0), пробилось в групповой турнир самого престижного еврокубка и уже 1 октября узнает своих будущих соперников. Жеребьевка запланировано на 19:00 по киевскому времени.

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