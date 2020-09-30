"Ми програли гру – який сенс говорити про сильні та слабкі сторони суперника? Яка тепер різниця, що нам говорив тренер? Динамо сильніше за нас, і це все.

Динамо – Гент – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Вони чудово вибігали в контратаки, а ми своїми моментами не скористалися. Занадто легко пропустили два м’ячі, а самі не забили. Важко прийняти такий результат, адже це був ключовий матч для нас у Лізі чемпіонів", – сказав Нгаду-Нгаджі у післяматчевому коментарі.

Нагадаємо, Динамо, впевнено здолавши Гент у матчі-відповіді плеф-офф Ліги чемпіонів (3:0), пробилось у груповий турнір найпрестижнішого єврокубкового турніру і вже 1 жовтня дізнається своїх майбутніх суперників. Жеребкування заплановано на 19:00 за київським часом.

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