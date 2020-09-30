"И в Генте, и здесь до 3:0 не было никаких проблем. Футболисты выполняли все мои задачи: компактность, контратаки. После третьего гола отдали игру сопернику, отдали инициативу. Гент создал ряд моментов, заработал несколько угловых – а это их сильная сторона . Последние 30 минут меня не устроили, не помогли и замены.

Динамо – Гент: послематчевая пресс-конференция Вима Де Декера

Я просил игроков 4 вещи: длинные передачи – сделали, пресекли, игра в центре поля и быстрые контратаки – сделали, их сильный правый фланг – закрыли, не зарабатывать стандарты у своих ворот – до 60-й минуты это удавалось, а потом посыпались.

Каждый игрок хотел показать себя индивидуально, поэтому теряли мяч в центре поля. Возникали угловые и они благодаря стандартам переигрывали нас. Жора выполнил свою работу. Моментов у его ворот было на 5 матчей вперед.

Цыганков и Вербич вышли при счете 3:0. Хотели показать себя. Трудно вливаться в такую ​​игру. Я все вижу и понимаю психологию футболистов. В следующий раз будет лучше.

Абсолютно нормально, что от меня дальше будут требовать большего. Победа дает энтузиазм, рвением к новым победам. Я доволен первым периодом в Динамо. Мы качественно выполнили работу. Исходя из доступного состава, я доволен промежуточными результатами. Я в Динамо для того, чтобы побеждать, чтобы создать боеспособную команду.

Поздравляю игроков с выходом в Лигу чемпионов, поздравляю болельщиков. Были месяцы тяжелой работы, было много травмированных, но мы справились. Последние 30 минут этого матча не испортили общее впечатление от квалификации в ЛЧ", – сказал Луческу на послематчевой пресс-конференции.

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