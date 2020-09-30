"І в Генті, і тут до 3:0 не було жодних проблем. Футболісти виконували всі мої завдання: компактність, контратаки. Після третього гола віддали гру супернику, віддали ініціативу. Гент створив низку моментів, заробив кілька кутових – а це їхня сильна сторона. Останні 30 хвилин мене не влаштували, не допомогли і заміни.

Динамо – Гент: післяматчева прес-конференція Віма Де Декера

Я просив гравців 4 речі: довгі передачі – зробили, присікли, гра в центрі поля та швидкі контратаки – зробили, їхній сильний правий фланг – закрили, не заробляти стандарти біля власних воріт – до 60-ї хвилини це вдавалося, а потім посипалися.

Кожен гравець хотів себе показати індивідуально, через це втрачали м’яч у центрі поля. Виникали кутові і вони завдяки стандартам перегравали нас. Жора виконав свою роботу. Моментів біля його воріт було на 5 матчів вперед.

Циганков і Вербіч вийшли за рахунку 3:0. Хотіли себе показати. Важко вливатися в таку гру. Я все бачу і розумію психологію футболістів. Наступного разу буде краще.

Абсолютно нормально, що від мене далі будуть вимагати більшого. Перемога дає ентузіазм, рвіння до нових перемог. Я задоволений першим періодом в Динамо. Ми якісно виконали роботу. Виходячи з доступного складу, я задоволений проміжними результатами. Я в Динамо для того, щоб перемагати, щоб створити боєздатну команду.

Вітаю гравців з виходом у Лігу чемпіонів, вітаю вболівальників. Були місяці важкої роботи, було багато травмованих, але ми впоралися. Останні 30 хвилин цього матчу не зіпсували загальне враження від кваліфікації в ЛЧ", – сказав Луческу на післяматчевій прес-конференції.

Динамо розгромило Гент і вийшло у груповий етап ЛЧ вперше за 4 роки – дивовижний матч, 12 сейвів Бущана, фарт Луческу