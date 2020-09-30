"Трудно. Жаль. Все очень ждали этой игры, чтобы выйти в группу Лиги чемпионов. Надеялись на большее. Трудно воспринимать это поражение. Динамо использовало свои моменты, а мы нет.

Динамо – Гент – 3:0 – видео голов и обзор матча

Мы плохо начали игру, потом вернулись. Но нужно было быть более резкими в завершении моментов – Гент много потерял. Динамо же забил почти из ничего. Очень трудно принять такое на этом уровне. У соперника значительно больше еврокубкового опыта. Это также имело значения.

Много ошибок в защите ж мы должны работать над этим, над обороной в своей штрафной. Защита сегодня выглядел плохо, Динамо забивало очень легко. Мы имели мало времени, чтобы усовершенствовать нашу защиту, матчи идут один за другим, интенсивный график", – рассказал Де Декер на пресс-конференции.

Напомним, Динамо узнает своих соперников в групповом этапе ЛЧ первого октября, начало жеребьевки в 19:00.

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