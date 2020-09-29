Матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов против Гента стал для главного тренера киевского Динамо Мирчи Луческу 225-м во всех турнирах под эгидой УЕФА в качестве коуча, сообщает OptaFranz.

Динамо – Гент: Филиппов сделал смелый прогноз относительно победителя еврокубковой дуэли

Интересно, что у всех игроков бельгийского клуба, которые попали в стартовый состав, в общем набралось лишь 123 матча.

Напомним, победитель еврокубковой дуэли по сумме двух матчей выйдет в групповой турнир Лиги чемпионов.

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