Динамо – Гент: Луческу проводит 225-й еврокубковый матч – у всей команды гостей почти вдвое меньше
22:32 - Читати українською
Наставник киевлян продолжает творить историю.
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Матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов против Гента стал для главного тренера киевского Динамо Мирчи Луческу 225-м во всех турнирах под эгидой УЕФА в качестве коуча, сообщает OptaFranz.
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Интересно, что у всех игроков бельгийского клуба, которые попали в стартовый состав, в общем набралось лишь 123 матча.
Напомним, победитель еврокубковой дуэли по сумме двух матчей выйдет в групповой турнир Лиги чемпионов.
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