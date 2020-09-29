Динамо – Гент: Луческу проводить 225-й єврокубковий матч – у всієї команди гостей майже вдвічі менше
22:32 - Читать на русском
Наставник киян продовжує творити історію.
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Матч-відповідь плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів проти Гента став для головного тренера київського Динамо Мірчі Луческу 225-м у всіх турнірах під егідою УЄФА в якості коуча, повідомляє OptaFranz.
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Цікаво, що у всіх гравців бельгійського клубу, які потрапили до стартового складу, загалом назбиралось лише 123 матчі.
Нагадаємо, переможець єврокубкової дуелі за сумою двох матчів вийде у груповий турнір Ліги чемпіонів.
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