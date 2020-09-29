Динамо – Гент: Филиппов сделал смелый прогноз относительно победителя еврокубковой дуэли
Форвард бельгийского Сент-Трюйдена Александр Филиппов оценил перспективы киевлян в матче плей-офф Лиги чемпионов.
"Я думаю, что Динамо пройдет в групповой этап Лиги чемпионов. Киевляне сделали хороший результат на выезде, поэтому будет легче в ответном матче.
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За Гент не играют основные наши игроки (Яремчук и Безус – прим.), поэтому бельгийцам будет трудно. Мое мнение: пройдет Динамо", – сказал Филиппов в комментарии каналу "Футбол".
Напомним, сегодня, 20 сентября, на НСК Олимпийский в Киеве состоится ответный матч плей-офф Лиги чемпионов между Динамо и Гентом. Победитель встречи выйдет в групповой раунд самого престижного еврокубка. В первом поединке в Бельгии победу праздновали киевляне – подопечные Луческу победили команду трех украинцев со счетом 2:1.
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