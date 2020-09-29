"Я думаю, что Динамо пройдет в групповой этап Лиги чемпионов. Киевляне сделали хороший результат на выезде, поэтому будет легче в ответном матче.

Динамо – Гент: Кличко поддержал киевлян перед решающим матчем плей-офф Лиги чемпионов

За Гент не играют основные наши игроки (Яремчук и Безус – прим.), поэтому бельгийцам будет трудно. Мое мнение: пройдет Динамо", – сказал Филиппов в комментарии каналу "Футбол".

Напомним, сегодня, 20 сентября, на НСК Олимпийский в Киеве состоится ответный матч плей-офф Лиги чемпионов между Динамо и Гентом. Победитель встречи выйдет в групповой раунд самого престижного еврокубка. В первом поединке в Бельгии победу праздновали киевляне – подопечные Луческу победили команду трех украинцев со счетом 2:1.

Динамо – Гент: анонс ответного матча плей-офф Лиги чемпионов