Пресс-служба Ференцвароша также плодотворно готовится к матчу последнего тура группового этапа Лиги чемпионов против Динамо.

Игроки Ференцвароша во главе с главным тренером Сергеем Ребровым прилетели в столицу Украины за день до матча – 7 декабря.

Динамо – Ференцварош: где смотреть матч Лиги чемпионов

Пресс-служба венгерского клуба подготовила видеоролик о перелете команды в Киев, не забыв включить туда кадры с НСК Олимпийский, на котором состоится игра. "Фради" уже успели опробовать газон стадиона.

Напомним, уже сегодня Динамо будет принимать Ференцварош в рамках 6-го тура группового этапа ЛЧ, начало в 22:00. Сейчас подопечные Мирчи Луческу расположились на третьей строчке в группе, имея в активе лишь один зачетный балл. Коллектив Сергея Реброва с такими же показателями идет последним. Отчетная встреча станет решающей в борьбе за путевку в плей-офф Лиги Европы.

Динамо – Ференцварош: анонс матча Лиги чемпионов