Прес-служба Ференцвароша також плідно готується до матчу останнього туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Динамо.

Гравці Ференцвароша на чолі із головним тренером Сергієм Ребровим прилетіли до столиці України за день до матчу – 7 грудня.

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Прес-служба угорського клубу підготувала відеоролик про переліт команди в Київ, не забувши включити туди кадри з НСК Олімпійський, на якому відбудеться гра. "Фраді" вже встигли випробувати газон стадіону.

Нагадаємо, вже сьогодні Динамо прийматиме Ференцварош в рамках 6-го туру групового етапу ЛЧ, початок о 22:00. Наразі підопічні Мірчі Луческу розташувались на третій сходинці у групі, маючи в активі лише один заліковий бал. Колектив Сергія Реброва з таким же здобутком йде останнім. Звітна зустріч стане вирішальною у боротьбі за путівку у плей-офф Ліги Європи.

Динамо – Ференцварош: анонс матчу Ліги чемпіонів