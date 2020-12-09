"Ожидалось, что будет мало моментов, обе команды сыграют осторожно. Киевляне реализовали свой момент, а у Ференцвароша шансов, в принципе, и не было. Динамовцы были сконцентрированы до последней минуты и заслуженно победили. Качество игры отошло на второй план. Главное – результат . Если бы создали много моментов, но проиграли – критики было бы гораздо больше. А так – заканчиваем сезон с положительными результатами. Это хороший задел на будущее. Выход в Лигу Европы был крайне важным для нас.

Динамо – Ференцварош – 1:0 – видео гола и обзор матча

Последние несколько лет команда переходит на своих воспитанников, что, безусловно, радует. Меняется дух в коллективе. Играют ребята, о которых полгода назад мало кто слышал. Если вспомнить Динамо Реброва – у него в команде было 14 легионеров. Сейчас другие времена – киевляне делают ставку на своих игроков. Эта победа Динамо – командная работа. Все линии сыграли грамотно, использовали свои качества. Некоторые выпали, сыграли не так ярко. Тот же Цыганков не создавал привычной остроты, но свое сзади отрабатывал.

Вопросов к арбитру нет. У Динамо – так точно. Задрожало сердце в моменте с попаданием мяча с трех метров в руку Сергею Сидорчуку. За такое в УПЛ Динамо точно поставили пенальти. Без вопросов. В этой игре арбитры просто сделали свою работу, как положено", – заявил Саленко в комментарии 1927.kiev.

Динамо – Ференцварош: Ребров заслужил большего, Луческу программирует "убийство", дуэль сборников – Украина будет в ЛЕ