"Очікувалося, що буде мало моментів, обидві команди зіграють обережно. Кияни реалізували свій момент, а у Ференцвароша шансів, в принципі, і не було. Динамівці були сконцентровані до останньої хвилини і заслужено перемогли. Якість гри відійшла на другий план. Головне – результат. Якби створили багато моментів, але програли – критики було б набагато більше. А так – закінчуємо сезон з позитивними результатами. Це хороший запас на майбутнє. Вихід до Ліги Європи був вкрай важливим для нас.

Динамо – Ференцварош – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Останні кілька років команда переходить на своїх вихованців, що, безумовно, тішить. Змінюється дух в колективі. Грають хлопці, про яких півроку тому мало хто чув. Якщо згадати Динамо Реброва – у нього в команді було 14 легіонерів. Зараз інші часи – кияни роблять ставку на своїх гравців. Ця перемога Динамо – командна робота. Всі лінії зіграли грамотно, використовували свої якості. Дехто випав, зіграв не так яскраво. Той же Циганков не створював звичної гостроти, але своє позаду відпрацьовував.

Питань до арбітра немає. У Динамо – так точно. Затремтіло серце в моменті з влучанням м'яча з трьох метрів в руку Сергію Сидорчуку. За таке в УПЛ Динамо точно поставили б пенальті. Без питань. У цій грі арбітри просто зробили свою роботу, як годиться", – заявив Саленко в коментарі 1927.kiev.

Динамо – Ференцварош: Ребров заслужив більшого, Луческу програмує "вбивство", дуель гравців збірної – Україна буде в ЛЄ