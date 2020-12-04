Бывший игрок Динамо и сборной Украины Сергей Ковалец назвал фаворита в решающем матче самого престижного еврокубка в группе G за выход в Лигу Европы.

"Ювентус выиграл за счет класса. Луческу не зря сказал, что для его команды финал будет в игре с Ференцварошем. Хотя и в Турине Динамо могло рассчитывать на лучший результат: если бы забил Цыганков – игра могла пойти по другому сценарию.

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Но киевлянам не хватило мастерства, точно так же, как и в выездной игре с Барселоной. Эти матчи – хороший опыт для динамовцев, для клуба. Это возможность оценить себя на фоне классного соперника. Это как рентген – видно, что и где нужно подправить, какие позиции требуют усиления. Только в в борьбе с лучшими ты можешь проверить свой уровень и сам стать лучшим. Играя с сильными, ты развиваешься.

Мирча Луческу опытный тренер, который хорошо понимает психологию футболистов. В игре с Ференцварошем нужно настраиваться на максимум, на победу. Считаю в этой игре фаворитом Динамо. На стороне киевлян опыт выступлений в еврокубках. Но Ференцварош – команда, которая также хочет показать себя и задержаться в еврокубках до весны. Нас ждет очень интересный матч", – сказал Ковалец в комментарии изданию Footboom.

Напомним, уже 8 мая в матче между Динамо и Ференцварошем определится, какая из команд продолжит еврокубковую весну в Лиге Европы.

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