"Ювентус виграв за рахунок класу. Луческу не дарма сказав, що для його команди фінал буде у грі з Ференцварошем. Хоча і в Турині Динамо могло розраховувати на кращий результат: якби забив Циганков – гра могла піти за іншим сценарієм.

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Але киянам не вистачило майстерності, точно так само, як і у виїзній грі з Барселоною. Ці матчі – хороший досвід для динамівців, для клубу. Це можливість оцінити себе на тлі класного суперника. Це як рентген – видно, що і де потрібно підправити, які позиції потребують підсилення. Лише у в боротьбі з найкращими ти можеш перевірити свій рівень і сам стати кращим. Граючи з сильними, ти розвиваєшся.

Мірча Луческу досвідчений тренер, який добре розуміє психологію футболістів. У грі з Ференцварошем потрібно налаштовуватися на максимум, на перемогу. Вважаю у цій грі фаворитом Динамо. На боці киян досвід виступів у єврокубках. Але Ференцварош – команда, яка також хоче показати себе і затриматися в єврокубках до весни. Нас чекає дуже цікавий матч", – сказав Ковалець у коментарі виданню Footboom.

Нагадаємо, вже 8 грудня у матчі між Динамо та Ференцварошем визначиться, яка з команд продовжить єврокубкову весну у Лізі Європи.

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