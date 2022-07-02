Динамо и Фенербахче узнали фамилию арбитра, который будет работать на первом матче второго раунда квалификации ЛЧ.

Поединок доверили полностью шведской бригаде во главе с 33-летним Гленом Нюбергом, сообщает официальный сайт киевлян.

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Ассистенты на линии – Махбод Беиджи, Андреас Седерквист, резервный арбитр – Адам Ладебек. В прошлом сезоне еврокубков Нюберг обслуживал один матч квалификации Лиги чемпионов, два матча Лиги Европы и четыре игры Лиги Конференций. Швед имеет статус арбитра ФИФА с 2016 года, однако до сих пор не пересекался с украинскими сборными или клубами.

Первый матч между Динамо и Фенербахче состоится 20 июля, киевляне будут формальным хозяином стадиона в Лодзи.

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