Лига чемпионов, квалификация, финал предварительного раунда

Интер Эскальдес – Викингур Рейкьявик – 0:1

Гол: Ингасон, 68

Андоррский Интер считался формальным хозяином, но на самом деле матч принимала столица Исландии, как и всю стадию предварительного раунда.

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Команды демонстрировали равную игру и больше часа никто не мог выйти вперед. Прорыв произошел на 68-й минуте. Героем Викингура оказался 20-летний хавбек с интересным именем – Кристалл Мани Ингасон. Этот гол так и остался единственным до финального свистка.

Жеребьевку следующих стадий провели еще 15 июня. Викингур встретится со шведским Мальмё в первом раунде квалификации ЛЧ. Матчи состоятся 5/6 и 12/13 июля. Напомним, Динамо стартует со второго раунда, где соперником киевлян станет Фенербахче.

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