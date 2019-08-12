Динамо – Брюгге: на матч Лиги чемпионов в Киев прибудут 23 игрока бельгийцев

Брюгге отправляется в Киев на матч с Динамо

Наставник Брюгге Филипп Клеман определился с исполнителями, которые приедут в Киев на ответный матч 3-го раунда квалификации ЛЧ против Динамо.

В столицу Украины прибудут 23 игрока вице-чемпиона Бельгии. Среди них и Эдуард Соболь, который получил повреждение и участие которого было под вопросом, сообщает официальный Twitter Брюгге.

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Вратари: Миньоле, Хорват, Шинтон

Защитники: Мата, Соболь, Коссоуно, Кулс, Мехеле, Дели, Митрович

Полущитники: Дьятта, Ванакен, Ритс, Вормер, Амбрабат, Влитинк, Схрейверс

Нападающие: Бонавентуре, Окереке, Санья, Воссен, Тау, Опенда

Напомним, матч Динамо – Брюгге начнется 13 августа в 20:30. Поединок в Бельгии завершился поражением киевлян со счетом 0:1.

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