Динамо – Брюгге: на матч Ліги чемпіонів до Києва прибудуть 23 гравці бельгійців

Брюгге вирушає до Києва на матч з Динамо

Наставник Брюгге Філіпп Клеман визначився з виконавцями, які приїдуть до Києва на матч-відповідь 3-го раунду кваліфікації ЛЧ проти Динамо.

До столиці України прибудуть 23 гравці віце-чемпіона Бельгії. Серед них і Едуард Соболь, який отримав пошкодження і участь якого була під сумнівом, інформує офіційний Twitter Брюгге.

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Воротарі: Міньйоле, Хорват, Шінтон

Захисники: Мата, Соболь, Коссоуно, Кулс, Мехеле, Делі, Мітровіч

Півзахисники: Д'ятта, Ванакен, Рітс, Вормер, Амбрабат, Влітінк, Схрейверс

Нападники: Бонавентуре, Окереке, Санья, Воссен, Тау, Опенда

Нагадаємо, матч Динамо – Брюгге розпочнеться 13 серпня о 20:30. Поєдинок у Бельгії завершився поразкою киян з рахунком 0:1.

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