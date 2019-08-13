Динамо – Брюгге: Цыганык дал прогноз на матч Лиги чемпионов

Ведущий программы Профутбол Игорь Цыганык поделился своими ожиданиями от матча Лиги чемпионов между Динамо и Брюгге.

"Верю в Динамо. Тем более команда будет играть дома. Киевляне старались против Шахтера в последней игре. Но не все удавалось, но было видно настрой игроков, которые не готовы отдать матч. Очень надеюсь, что то настроение, особенно которое был во втором тайме против "горняков", передастся на матч с Брюгге.

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В принципе, столичная команда физически хорошо готова. Это заметно по тому, что вторые таймы она играет лучше, чем первые.

Прогнозирую, что Динамо выиграет и даже рискну предположить, что ответный матч завершится со счетом 2:0", – цитирует Цыганыка Bookmaker-Ratings.

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