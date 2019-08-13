toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
ДИНАМО КИЕВ - БРЮГГЕ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Динамо – Брюгге: Цыганык дал прогноз на матч Лиги чемпионов

08:26 241 Читати українською
Динамо – Брюгге: Цыганык дал прогноз на матч Лиги чемпионов
Динамо / Сайт клуба

Ведущий программы Профутбол Игорь Цыганык поделился своими ожиданиями от матча Лиги чемпионов между Динамо и Брюгге.

 

"Верю в Динамо. Тем более команда будет играть дома. Киевляне старались против Шахтера в последней игре. Но не все удавалось, но было видно настрой игроков, которые не готовы отдать матч. Очень надеюсь, что то настроение, особенно которое был во втором тайме против "горняков", передастся на матч с Брюгге.

Динамо – Брюгге: прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов

В принципе, столичная команда физически хорошо готова. Это заметно по тому, что вторые таймы она играет лучше, чем первые.

Прогнозирую, что Динамо выиграет и даже рискну предположить, что ответный матч завершится со счетом 2:0", – цитирует Цыганыка Bookmaker-Ratings.

Динамо – Брюгге: анонс матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів

blog_ava
Голкипер Вальядолида оценил возможную конкуренцию с Луниным
00:20
289
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Лига чемпионов Динамо Киев - Брюгге Игорь Цыганык
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
11
час
:
8
мин
Динамо Киев
20:30
Брюгге
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук