Динамо – Брюгге: Циганик дав прогноз на матч Ліги чемпіонів

Ведучий програми Профутбол Ігор Циганик поділився своїми очікуваннями від матчу Ліги чемпіонів між Динамо та Брюгге.

"Вірю в Динамо. Тим паче команда гратиме вдома. Кияни старалися проти Шахтаря в останній грі. Не все вдавалося, проте було видно налаштованість гравців, які не готові віддати матч. Дуже сподіваюся, що той настрій, особливо який був в другому таймі проти "гірників", передасться на матч з Брюгге.

Динамо – Брюгге: прогноз на матч кваліфікації Ліги чемпіонів

В принципі, столична команда фізично добре готова. Це помітно по тому, що другі тайми вона грає краще, ніж перші.

Прогнозую, що Динамо виграє та навіть ризикну припустити, що матч-відповідь завершиться з рахунком 2:0", – цитує Циганика Bookmaker-Ratings.

Динамо – Брюгге: анонс матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів