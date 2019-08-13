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Динамо – Брюгге: Циганик дав прогноз на матч Ліги чемпіонів

08:26 992 Читать на русском
Динамо – Брюгге: Циганик дав прогноз на матч Ліги чемпіонів
Динамо / Сайт клубу

Ведучий програми Профутбол Ігор Циганик поділився своїми очікуваннями від матчу Ліги чемпіонів між Динамо та Брюгге.

 

"Вірю в Динамо. Тим паче команда гратиме вдома. Кияни старалися проти Шахтаря в останній грі. Не все вдавалося, проте було видно налаштованість гравців, які не готові віддати матч. Дуже сподіваюся, що той настрій, особливо який був в другому таймі проти "гірників", передасться на матч з Брюгге.

Динамо – Брюгге: прогноз на матч кваліфікації Ліги чемпіонів

В принципі, столична команда фізично добре готова. Це помітно по тому, що другі тайми вона грає краще, ніж перші.

Прогнозую, що Динамо виграє та навіть ризикну припустити, що матч-відповідь завершиться з рахунком 2:0", – цитує Циганика Bookmaker-Ratings.

Динамо – Брюгге: анонс матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів

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Теги
Ліга чемпіонів Динамо Динамо Динамо - Брюгге Ігор Циганик
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