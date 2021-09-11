Португальский клуб все-таки проведет тренировку в столице Украины, но не на НСК Олимпийский.

Уже во вторник, 14 сентября, Динамо домашним матчем стартует в групповом этапе Лиги чемпионов. Первым соперником киевлян станет Бенфика. По информации Meta Ratings, "орлы" несколько подкорректировали свои планы в Киеве.

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Португальская делегация прибудет в столицу Украины в понедельник, 13 сентября, в 21:55 и отправится к месту своего проживания в отеле "Хилтон".

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Команда Яремчука ранее отказалась от предматчевой тренировки на НСК Олимпийский, однако все-таки решила размяться перед поединком, поэтому в день матча проведет утреннюю сессию (в 10:30) на Оболонь-Арене в закрытом режиме.

Напомним, встреча стартует в 22:00. Кроме Бенфики, соперниками Динамо в группе Е также станут Барселона и Бавария.

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