Все арбитры представляют Германию. Главным рефери будет Феликс Цвайер. Его ассистенты – Стефан Лупп, Марко Ахмюллер. Четвертым арбитром назначен Свен Яблонски, сообщает официальный сайт киевского клуба.

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Как и на предыдущем этапе квалификации в раунде плей-офф будет система VAR. За это будут отвечать Бастиан Данкерт и Харм Осмерс.

Цвайер обслуживал поединок Украина – Босния и Герцеговина (1:1) в отборе на ЧМ-2022. Игра состоялась 12 октября 2021 года на Арене Львов, а "сине-желтые" впервые не смогли выиграть официальный матч во Львове. Также 41-летний немец судил матч ЛЧ Шахтер – Аталанта, после которого получил ряд претензий от украинцев. С киевлянами Феликс Цвайер пересекался однажды – в 2016-м судил матч Лиги чемпионов против Бешикташа (1:1).

Интересно, что в 2004 году арбитра отстраняли на несколько месяцев за участие в поединке с фиксированным результатом. Однако это не помешало ему регулярно получать назначения на еврокубковые матчи.

Поединок Динамо – Бенфика стартует 17 августа в 22:00 по киевскому времени. Ответный матч – 23 августа. Победитель выйдет в групповой турнир ЛЧ, а проигравшая команда продолжит евросезон в Лиге Европы.

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