"С Бенфикой мы не можем играть в атакующий футбол. У них много быстрых квалифицированных футболистов, которые умеют обыгрывать и создавать свободные зоны. Индивидуально они очень-очень сильны. Но футбол непредсказуем и поэтому прекрасен. У Бенфики есть преимущество в классе, но у Динамо есть сердце.

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Бенфика накупила топовых футболистов. У них есть деньги, они могут приглашать сильных исполнителей. Нам придется биться, мы в других условиях. Динамо вынуждено продавать игроков, команда тренируется на одном поле с детьми, футболисты живут без семей.

Никто не может почувствовать, в какой ситуации мы очутились. Через что мы проходим, в каких условиях работаем, с каким трудом удерживаем команду на высоком уровне. Только мы это чувствуем и проживаем.

Бенфика – прекрасная команда. Летом их усилили фантастические игроки Флорентину и Нерес. Качество состава значительно увеличилось, у них просто больше возможностей, чем у Динамо. Против нас выйдут футболисты высочайшего уровня, однако в футболе возможно все", – цитирует слова Луческу из предматчевой пресс-конференции издание O Jogo.

Поединок Динамо-Бенфика состоится 17 августа в 22:00 по киевскому времени в польской Лодзи. Ответный матч – 23 августа. Победитель выйдет в групповой турнир ЛЧ, а проигравшая команда продолжит евросезон в Лиге Европы.

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