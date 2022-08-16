"З Бенфікою ми не можемо грати в атакувальний футбол. У них багато швидких майстерних футболістів, які вміють обігрувати та створювати вільні зони. Індивідуально вони дуже-дуже сильні. Але футбол непередбачуваний і тому прекрасний. Бенфіка має перевагу в класі, але у Динамо є серце.

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Бенфіка накупила топових футболістів. Вони мають гроші, можуть запрошувати сильних виконавців. Нам доведеться битися, ми в інших умовах. Динамо мусить продавати гравців, команда тренується на одному полі з дітьми, футболісти живуть без сімей.

Ніхто не може відчути, в якій ситуації ми опинилися. Через що ми проходимо, в яких умовах працюємо, з якими труднощами втримуємо команду на високому рівні. Тільки ми це відчуваємо та проживаємо.

Бенфіка – прекрасна команда. Влітку їх підсилили фантастичні гравці Флорентіну та Нерес. Якість складу неабияк збільшилася, вони просто мають більше можливостей, ніж Динамо. Проти нас вийдуть футболісти найвищого рівня, однак у футболі можливо все", – цитує слова Луческу з передматчевої пресконференції видання O Jogo.

Поєдинок Динамо – Бенфіка відбудеться 17 серпня о 22:00 за київським часом в польській Лодзі. Матч-відповідь – 23 серпня. Переможець вийде у груповий турнір ЛЧ, а команда, що програє, продовжить євросезон у Лізі Європи.

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