"Динамо – гибкая команда, умеющая все: высоко прессинговать и глубоко защищаться. Они применят все козыри против нас. Динамо хорошо сыграло с Фенербахче и Штурмом. Киевские футболисты доказали, что имеют класс, что находятся в хорошей форме, что ментально устойчивы. Конечно, слабые места тоже есть, но Динамо может их замаскировать. Ожидаю интенсивного матча.

Динамо – Бенфика: где смотреть матч плей-офф квалификации ЛЧ

Это Лига чемпионов, поэтому обе команды будут максимально мотивированы. Для нас это противостояние очень важно, ведь мы хотим играть в Лиге чемпионов. Надо доказать, что мы достойны этого турнира. Я старался подвести команду к плей-офф в лучших кондициях. Мы подробно изучили Динамо и уважаем соперника, но сконцентрируемся на своей игре.

Давид Нерес восстановился и готов играть. Готов на 100%. Это важный футболист, он поможет нам завтра. Нерес – мастер игры один в один. Такие игроки нам пригодятся. Хорошо, что мы начинаем в гостях. Ответный матч дома – солидное преимущество", – сказал на предматчевой пресс-конференции Рогер Шмидт.

Поединок Динамо – Бенфика состоится 17 августа в 22:00 по киевскому времени в польской Лодзи. Ответный матч – 23 августа. Победитель выйдет в групповой турнир ЛЧ, а проигравшая команда продолжит евросезон в Лиге Европы.

Динамо – Бенфика: прогноз на матч плей-офф квалификации ЛЧ