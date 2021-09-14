Стало известно, в каких комплектах экипировки сегодня сыграют украинская и португальская команды.

Сегодня вечером, 14 сентября, Динамо на НСК Олимпийский сыграет первый матч группового турнира Лиги чемпионов. Соперником киевлян станет Бенфика. Утром в день игры на стадионе состоялось традиционное совещание служб, задействованных в организации матча, а также представителей обоих клубов.

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Среди других вопросов был утверждено, в формах каких цветов проведут встречу соперники, сообщает официальный сайт Динамо. Киевляне сыграют в домашнем комплекте формы бело-голубой окраски. Голкипер украинцев проведет матч в черной экипировке.

В основном комплекте формы проведут встречу и гости. Бенфика сыграет в своей традиционной красной форме. Вратарь португальцев проведет ответную игру в форме бирюзового цвета.

Напомним, начало матча Динамо – Бенфика в 22:00.

Динамо – Бенфика: анонс матча Лиги чемпионов