Стало відомо, у яких комплектах екіпірування сьогодні зіграють українська та португальська команди.

Сьогодні ввечері, 14 вересня, Динамо на НСК Олімпійський зіграє перший матч групового турніру Ліги чемпіонів. Суперником киян стане Бенфіка. Вранці у день гри на стадіоні відбулася традиційна нарада служб, задіяних в організації матчу, а також представників обох клубів.

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Серед інших питань було затверджено, у формах яких кольорів проведуть зустріч суперники, повідомляє офіційний сайт Динамо. Кияни зіграють у домашньому комплекті форми біло-блакитного забарвлення. Голкіпер українців проведе матч у чорному екіпіруванні.

В основному комплекті форми проведуть зустріч і гості. Бенфіка зіграє у своїй традиційній червоній формі. Воротар португальців проведе гру у формі бірюзового кольору.

Нагадаємо, початок матчу Динамо – Бенфіка о 22:00.

Динамо – Бенфіка: анонс матчу Ліги чемпіонів