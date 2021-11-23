Форвард Динамо Илья Шкурин признался, что не выполнил требование главного тренера в поединке против Баварии (1:2).

"Тренер прежде всего поставил задачу забить и победить. Это была наша основная задача.

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Персональным требованием ко мне было тоже забить и принести пользу команде", – сказал Шкурин после поединка.

Напомним, единственный гол в матче и вообще в нынешнем розыгрыше ЛЧ за киевлян забил Денис Гармаш. Динамо за тур до завершения группового этапа упустило возможность весной сыграть в ЛЧ, но еще имеет теоретические шансы побороться за плей-офф Лиги Европы.

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