Форвард Динамо Ілля Шкурін зізнався, що не виконав вимогу головного тренера у поєдинку проти Баварії (1:2).

"Тренер передусім поставив завдання забити та перемогти. Це було наше основне завдання.

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Персональною вимогою до мене було теж забити та принести користь команді", – сказав Шкурін після поєдинку.

Нагадаємо, єдиний гол у матчі та загалом у нинішньому розіграші ЛЧ за киян забив Денис Гармаш. Динамо за тур до завершення групового етапу втратило можливість весною зіграти у ЛЧ, але ще має теоретичні шанси поборотись за плей-офф Ліги Європи.

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