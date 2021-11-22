"Динамовцам не следует обращать внимание на кадровые проблемы Баварии, это лишь расслабляет. В отличие от мюнхенцев, киевляне еще не решили вопрос с завоеванием путевки в еврокубковую весну. Динамовцам нужно настраиваться только на победу, только максимальная мотивация и концентрация могут стать весомым подспорьем.

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Конечно, не может не беспокоить, что динамовцам никак не удается решить проблему с забивным центральным нападающим. Все же, будь моя воля, я поставил бы завтра вперед универсала Дениса Гармаша. Его опыт, умение оказываться в нужный момент в нужном месте должны пригодиться. И еще я очень надеюсь на поддержку 12 игрока – болельщиков", – поделился Езересский в комментарии meta-ratings.

Добавим, что Динамо после 4 туров Лиги чемпионов идет последним в группе E с одним очком и нулем забитых мячей. Бавария со стопроцентными показателями возглавляет квартет и уже гарантировала себе место в плей-офф. Первая встреча соперников завершилась разгромом киевлян.

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