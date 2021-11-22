"Динамівцям не варто звертати увагу на кадрові проблеми Баварії, це лише розслаблює. На відміну від мюнхенців, кияни ще не вирішили питання із завоюванням путівки в єврокубкову весну. Динамівцям потрібно налаштовуватися лише на перемогу, лише максимальна мотивація та концентрація можуть стати вагомою підмогою.

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Звичайно, не може не турбувати, що динамівцям ніяк не вдається вирішити проблему із забивним центральним нападником. Все ж, якби була моя воля, я поставив би завтра вперед універсала Дениса Гармаша. Його досвід, вміння опинятися в потрібний момент у потрібному місці повинні стати в нагоді. І ще я дуже сподіваюся на підтримку 12 гравця – уболівальників", – поділився Єзереський у коментарі meta-ratings.

Додамо, що Динамо після 4 турів Ліги чемпіонів йде останнім у групі E з одним очком і нулем забитих м'ячів. Баварія зі стовідсотковими показниками очолює квартет і вже гарантувала собі місце в плей-офф. Перша зустріч суперників завершилася розгромом киян.

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