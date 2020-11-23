"Первый матч с Динамо выдался сложным для нас, несмотря на все потери соперника. Мы хорошо начали, но потом сдали. Не реализовали свои моменты на старте, а затем едва не поплатились за это. Завтра есть шанс оформить путевку в плей-офф Лиги чемпионов. Нужно этим воспользоваться. Если мы не сделаем выводов, эта команда может снова создать нам проблемы.

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Месси? Мы решили не брать его и Фрэнки Де Йонга в Киев, ведь турнирная ситуация в Лиге чемпионов отличная, у нас 9 очков после трех туров. Они играют очень много матчей и сейчас могут получить отдых. ФИФА и УЕФА должны переосмыслить нынешний график. Я еще раз повторяю, что Месси в последние годы творил успехи Барселоны. Он является игроком, который нам нужен.

Пике – большая потеря. Умтити – важный игрок. Он много пропустил, но сейчас хорошо тренируется. Есть надежды, что через две недели вернется к игре. Лангле готов выйти в центре, а вот Араухо пока что тренируется индивидуально. Мы не будем рисковать. Когда основные футболисты травмируются, мы даем шансы молодежи. Вроде Оскара Мингесы. Есть вариант, при котором он сыграет против Динамо.

"Для нас каждый матч – это возможность победить. Динамо – очень хороший соперник. Надо должным образом подготовиться, чтобы обыграть украинцев. Они отлично проявили себя в Барселоне. Возможно, команда ослаблена потерями игроков, но главное – интенсивность. С таким уровнем интенсивности снова может выйти бой", – ответил Куман на вопрос "Футбол 24".

Я не совсем доволен ходом событий. Мы потеряли много очков. До конца года у нас еще 7 матчей, на которые я смотрю оптимистично. Ситуация в клубе сложная, но я доволен самоотдачей игроков. Недоволен только количеством очков.

Мы больше атакуем, чем соперники. Не могу сказать, что Барселона очень много пропускает. Не могу сказать, что команда слабая. В первом матче с Динамо были проблемы в обороне, но над этим должна работать вся команда, а не только задняя линия", – сказал Рональд Куман.

Напомним, матч Барселона – Динамо состоится 24 ноября, начало в 22:00. После трех туров каталонцы набрали максимальное количество очков, а киевляне имеют в активе один пункт за ничью с Ференцварошем. "Блаугранас" решили провести предматчевые мероприятия на родине в режиме ZOOM, чтобы не подвергать себя опасности, связанной с коронавирусом.

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