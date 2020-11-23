"Перший матч з Динамо видався складним для нас, попри всі втрати суперника. Ми добре розпочали, але потім здали. Не реалізували свої моменти на старті, а потім ледь не поплатилися за це. Завтра маємо шанс оформити путівку в плей-офф Ліги чемпіонів. Потрібно цим скористатися. Якщо ми не зробимо висновків, ця команда може знову створити нам проблеми.

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Мессі? Ми вирішили не брати його та Френкі Де Йонга в Київ, адже турнірна ситуація в Лізі чемпіонів хороша, в нас 9 очок після трьох турів. Вони грають дуже багато матчів і зараз можуть отримати відпочинок. ФІФА та УЄФА мали б переосмислити нинішній графік. Я вкотре повторюю, що Мессі в останні роки творив успіхи Барселони. Він є тим гравцем, який нам потрібен.

Піке – велика втрата. Умтіті – важливий гравець. Він багато пропустив, але зараз добре тренується. Маємо надії, що через два тижні повернеться до гри. Лангле готовий вийти в центрі, а от Араухо поки що тренується індивідуально. Ми не будемо ризикувати. Коли основні футболісти травмуються, ми даємо шанси молоді. Як от Оскару Мінгесі. Є варіант, за якого він зіграє проти Динамо.

"Для нас кожен матч – це можливість перемогти. Динамо – дуже хороший суперник. Треба належно підготуватися, щоб обіграти українців. Вони добре проявили себе в Барселоні. Можливо, команда ослаблена втратами гравців, але головне – інтенсивність. З таким рівнем інтенсивності знову може вийти бій", – відповів Куман на запитання "Футбол 24".

Я не зовсім задоволений перебігом подій. Ми втратили багато очок. Але до кінця року в нас ще 7 матчів, на які я дивлюся оптимістично. Ситуація в клубі складна, але я задоволений самовіддачею гравців. Не задоволений тільки кількістю очок.

Ми більше атакуємо, ніж суперники. Не можу сказати, що Барселона дуже багато пропускає. Не можу сказати, що команда слабка. У першому матчі з Динамо були проблеми в обороні, але над цим повинна працювати вся команда, а не лише задня лінія", – сказав Рональд Куман.

Нагадаємо, матч Барселона – Динамо відбудеться 24 листопада, початок о 22:00. Після трьох турів каталонці набрали максимальну кількість очок, а кияни мають в активі один пункт за нічию з Ференцварошем. "Блаугранас" вирішили провести передматчеві заходи на батьківщині в режимі ZOOM, аби не наражати себе на небезпеку, пов'язану з коронавірусом.

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